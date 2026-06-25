El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Los Palacios y Villafranca según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 25 de junio de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:04. A medida que avance la mañana, se espera que las nubes vayan aumentando, alcanzando un estado nuboso en las horas centrales del día.
Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 18 y 29 grados . La mañana comenzará con temperaturas agradables alrededor de los 19 grados, subiendo a 27 grados hacia el mediodía y alcanzando un máximo de 29 grados en la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que variará entre el 45% y el 86%, siendo más alta en las primeras horas y disminuyendo a medida que el día avanza.
El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 23 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca en comparación con las temperaturas reales. Este viento, aunque moderado, puede ser un alivio ante el calor del día.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento. Esto significa que no se anticipan chubascos ni tormentas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.
A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, ofreciendo un ambiente ideal para disfrutar de la puesta de sol a las 21:48. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia el final del día, lo que proporcionará una velada agradable.
En resumen, Los Palacios y Villafranca disfrutarán de un día mayormente soleado y cálido, con un viento moderado del suroeste y sin posibilidad de lluvia. Es un día perfecto para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece el verano.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-24T21:00:15.
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