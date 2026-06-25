El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de junio

El día de hoy, 25 de junio de 2026, se espera un tiempo variable en Osuna, con predominancia de cielos nubosos y algunas posibilidades de lluvia escasa. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado nuboso en las horas centrales. La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, donde se estima un 70% de posibilidad de lluvia, aunque la cantidad esperada es mínima, con acumulaciones de hasta 0.1 mm.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 22°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 29°C en la tarde. A medida que el día avance, se prevé un ligero descenso en la temperatura, que se mantendrá en torno a los 27°C hacia el final de la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se espera que se mantenga en niveles altos, comenzando en un 73% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 60% por la noche.

El viento soplará predominantemente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 24 y 35 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor a pesar de las altas temperaturas. Este viento también contribuirá a dispersar la nubosidad en las horas finales del día, permitiendo que el cielo se despeje parcialmente hacia la noche.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque podría verse ligeramente reducida durante los momentos de lluvia. La combinación de viento y humedad podría generar un ambiente algo incómodo para quienes realicen actividades al aire libre, especialmente en las horas más calurosas del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores cercanos a los 22°C. La noche se presentará tranquila, con cielos despejados y sin probabilidades de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades nocturnas. En resumen, el día de hoy en Osuna se caracterizará por un tiempo cambiante, con un inicio nuboso y la posibilidad de lluvias ligeras, seguido de un periodo más cálido y despejado hacia la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-24T21:00:15.