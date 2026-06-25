El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Morón de la Frontera según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 25 de junio de 2026, Morón de la Frontera se prepara para experimentar un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde el amanecer, que se producirá a las 07:02, se anticipa un cielo muy nuboso, con una temperatura inicial de 21 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando los 21 grados en las primeras horas, pero comenzará a descender ligeramente hacia la tarde.
Durante la mañana, la humedad relativa será alta, alcanzando un 78% a las 00:00 horas y subiendo hasta un 82% a la 01:00. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre. A medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor.
En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de precipitación en todas las horas. Sin embargo, hay una probabilidad de lluvia del 40% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que, aunque no se anticipan lluvias, es recomendable estar preparado por si acaso. La probabilidad de tormenta es baja, con un 15% en el mismo periodo, lo que indica que las condiciones climáticas serán relativamente estables.
El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 27 y 40 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la tarde. A las 14:00, se espera que el viento alcance su máxima velocidad de 41 km/h, lo que podría generar ráfagas fuertes. Esto podría influir en la sensación térmica, haciendo que las temperaturas se sientan más frescas de lo que realmente son.
A medida que se acerque la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a 29 grados a las 17:00. Sin embargo, la combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más elevada. Hacia el final del día, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 25 grados a las 21:00, justo antes del ocaso, que se producirá a las 21:45.
En resumen, Morón de la Frontera vivirá un día mayormente nublado, con temperaturas cálidas y un viento notable. Aunque no se esperan precipitaciones, la posibilidad de tormentas ligeras en la mañana sugiere que es prudente estar atento a los cambios en el tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-24T21:00:15.
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