El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de junio

El día de hoy, 25 de junio de 2026, Morón de la Frontera se prepara para experimentar un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde el amanecer, que se producirá a las 07:02, se anticipa un cielo muy nuboso, con una temperatura inicial de 21 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando los 21 grados en las primeras horas, pero comenzará a descender ligeramente hacia la tarde.

Durante la mañana, la humedad relativa será alta, alcanzando un 78% a las 00:00 horas y subiendo hasta un 82% a la 01:00. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre. A medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de precipitación en todas las horas. Sin embargo, hay una probabilidad de lluvia del 40% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que, aunque no se anticipan lluvias, es recomendable estar preparado por si acaso. La probabilidad de tormenta es baja, con un 15% en el mismo periodo, lo que indica que las condiciones climáticas serán relativamente estables.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 27 y 40 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la tarde. A las 14:00, se espera que el viento alcance su máxima velocidad de 41 km/h, lo que podría generar ráfagas fuertes. Esto podría influir en la sensación térmica, haciendo que las temperaturas se sientan más frescas de lo que realmente son.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a 29 grados a las 17:00. Sin embargo, la combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más elevada. Hacia el final del día, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 25 grados a las 21:00, justo antes del ocaso, que se producirá a las 21:45.

En resumen, Morón de la Frontera vivirá un día mayormente nublado, con temperaturas cálidas y un viento notable. Aunque no se esperan precipitaciones, la posibilidad de tormentas ligeras en la mañana sugiere que es prudente estar atento a los cambios en el tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-24T21:00:15.