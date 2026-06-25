El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de junio

El día de hoy, 25 de junio de 2026, Montilla se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando un estado muy nuboso en la tarde. Las precipitaciones serán mínimas, con un total estimado de 0.1 mm, lo que indica que, aunque hay una alta probabilidad de lluvia, esta será ligera y no afectará significativamente las actividades al aire libre.

La temperatura en Montilla comenzará en torno a los 24 grados a primera hora, descendiendo ligeramente a 22 grados en la siguiente hora. A medida que el día progresa, se espera que las temperaturas continúen bajando, alcanzando un máximo de 29 grados en las horas más cálidas de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más cálida debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 90% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a un 35% hacia la tarde.

El viento soplará del oeste, con velocidades que oscilarán entre 19 y 36 km/h a lo largo del día. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor a pesar de las altas temperaturas. Este viento también contribuirá a dispersar la nubosidad en las horas de la tarde, aunque no se espera que elimine por completo las nubes del cielo.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no hay riesgo de fenómenos meteorológicos severos. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Montilla estén preparados para la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en las horas de la tarde, cuando la probabilidad de precipitación alcanza el 100% entre las 8:00 y las 14:00.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse, y las temperaturas descenderán a niveles más frescos, alcanzando los 22 grados hacia la medianoche. La visibilidad será buena, y el ambiente se tornará más agradable a medida que avance la noche, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. En resumen, el día se caracterizará por un tiempo variable, con temperaturas cálidas y la posibilidad de lluvias ligeras, pero sin riesgo de tormentas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-24T21:00:15.