El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de junio

El día de hoy, 25 de junio de 2026, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 21°C y 26°C. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 26°C, proporcionando un tiempo cálido ideal para actividades al aire libre.

A medida que avance el día, la humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 55% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que contribuirá a un día placentero para los habitantes y visitantes de la localidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 29 km/h. Durante las primeras horas, el viento será más suave, aumentando su intensidad a medida que se acerque la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h. Este viento fresco será un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas más cálidas del día.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula, con un 0% de posibilidades de lluvia durante todo el día. Sin embargo, se registrará una ligera lluvia escasa en la madrugada, acumulando apenas 0.1 mm, lo que no afectará las actividades diarias. La ausencia de tormentas también es un factor positivo, ya que se espera un día tranquilo y sin interrupciones climáticas.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:51 horas. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21°C al caer la noche, lo que hará que las temperaturas sean agradables para actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para pasear, realizar deportes al aire libre o simplemente disfrutar de la belleza del entorno natural.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-24T21:00:15.