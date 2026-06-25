El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de junio

El día de hoy, 25 de junio de 2026, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 23 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 37% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 64% en las horas centrales del día. Este aumento en la humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople del oeste con velocidades que oscilarán entre los 8 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 0% durante la mayor parte del día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Sin embargo, hay un leve aumento en la probabilidad de tormentas en la franja horaria de 2 a 8 de la tarde, con un 30% de posibilidad, aunque esto no debería ser motivo de preocupación para la mayoría de los habitantes.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 28 grados a las 5 de la tarde. La combinación de calor y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más alta, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

Al caer la noche, se espera que el cielo continúe despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:41. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados hacia las 10 de la noche, lo que hará que la velada sea más fresca y agradable.

En resumen, el tiempo en Martos para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones para mantenerse fresco y bien hidratado durante las horas de mayor calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-24T21:00:15.