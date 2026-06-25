El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de junio

El día de hoy, 25 de junio de 2026, Marchena se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con períodos de cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una transición a condiciones completamente cubiertas durante la madrugada y la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, aunque se prevén algunas mejoras hacia la tarde, donde podrían aparecer claros momentáneos.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 30 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 22 grados, descendiendo ligeramente a 19 grados en las horas más frescas. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, se anticipa un aumento gradual, alcanzando picos de hasta 30 grados en la tarde. Esta variación térmica puede resultar en un ambiente cálido, especialmente durante las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 76% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 37% hacia la tarde. Esta combinación de temperaturas cálidas y alta humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más calurosas. Es recomendable que los habitantes de Marchena se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en la mayoría de los períodos. Sin embargo, existe una probabilidad del 30% de tormentas en las primeras horas de la mañana, lo que podría generar algunas sorpresas en forma de chubascos aislados. A medida que el día avanza, esta probabilidad disminuye, lo que sugiere que la mayor parte de la jornada se desarrollará sin interrupciones por lluvia.

El viento soplará desde el oeste, con rachas que alcanzarán hasta 44 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las áreas abiertas. Los vientos serán más intensos durante la tarde, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor.

En resumen, Marchena experimentará un día cálido y mayormente nublado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento que proporcionará algo de alivio. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para un tiempo variable y disfrutar de las horas de sol cuando se presenten.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-24T21:00:15.