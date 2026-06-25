El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de junio

El día de hoy, 25 de junio de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 77% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta situarse en torno al 63% al final de la jornada. Esto sugiere que, aunque el día será caluroso, la sensación de bochorno será moderada, lo que hará que las actividades al aire libre sean más placenteras.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 15 y 23 km/h. Durante las primeras horas, el viento será más suave, pero se intensificará a medida que avance el día, alcanzando ráfagas de hasta 41 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio refrescante en los momentos más cálidos, especialmente para aquellos que decidan disfrutar de actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes de Mairena del Aljarafe pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo. Las condiciones son ideales para disfrutar de paseos, picnics o cualquier evento al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 22 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:49. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la velada sea perfecta para salir a cenar o simplemente disfrutar de la tranquilidad de la noche.

En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día soleado y cálido, con condiciones ideales para actividades al aire libre y un ambiente propicio para disfrutar de la naturaleza y la compañía de amigos y familiares.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-24T21:00:15.