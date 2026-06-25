El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de junio

El día de hoy, 25 de junio de 2026, Lucena se verá afectada por un tiempo mayormente variable, con una mezcla de cielos poco nubosos y intervalos nubosos a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día soleado. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera que las nubes comiencen a aumentar, especialmente en las horas centrales del día.

La temperatura en Lucena oscilará entre los 16 y 27 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán por la mañana, alcanzando un mínimo de 16 grados a las 07:00 horas. A medida que el día avance, se espera un aumento gradual, alcanzando los 27 grados en las horas de la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto a la precipitación, la probabilidad de lluvia es notablemente alta en las primeras horas del día, con un 95% de probabilidad entre las 02:00 y las 08:00 horas, y un 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas. Se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulaciones de hasta 0.1 mm, lo que significa que, aunque es probable que se produzcan chubascos, no se espera que sean intensos. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá significativamente, con un 0% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. La humedad relativa será alta, especialmente por la mañana, alcanzando hasta el 99%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

En resumen, Lucena experimentará un día con cielos cambiantes, temperaturas cálidas y una alta probabilidad de lluvia en las primeras horas. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles chubascos y disfrutar del tiempo cálido de la tarde, siempre tomando precauciones ante el sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-24T21:00:15.