El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de junio

El día de hoy, 25 de junio de 2026, Lora del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 22 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en torno a los 20 grados durante las horas más frescas de la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 63% a primera hora y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 87% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a una sensación más agradable en el ambiente. A lo largo de la jornada, se prevé que la humedad se sitúe entre el 35% y el 47%, lo que permitirá disfrutar de un tiempo más seco y cómodo.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 24 y 36 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, el viento se mantendrá activo, alcanzando velocidades de hasta 43 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas del día.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula, con un 0% de posibilidades a lo largo de todo el día. Esto significa que no se esperan lluvias, lo que permitirá que los habitantes de Lora del Río disfruten de un día soleado y seco. Sin embargo, hay una ligera posibilidad de tormentas en las primeras horas de la mañana, con un 15% de probabilidad, aunque es poco probable que se materialicen.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento que aportará frescura. Los habitantes pueden aprovechar este día para realizar actividades al aire libre, ya que las condiciones meteorológicas son favorables y no se prevén interrupciones por lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-24T21:00:15.