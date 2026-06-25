El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Linares según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 25 de junio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados , descendiendo gradualmente a medida que avanza el día. A las 01:00, la temperatura se situará en 27 grados, y a las 02:00, alcanzará los 26 grados. La tendencia continuará con temperaturas de 25 grados a las 03:00 y 23 grados a las 04:00, manteniendo un ambiente cálido y agradable.
La humedad relativa también mostrará un aumento a lo largo de la mañana, comenzando en un 33% a las 00:00 y alcanzando un 49% a la 01:00. Este incremento en la humedad se mantendrá, llegando a un 55% a las 02:00 y un 59% a las 03:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros.
A medida que el día avanza, se prevé que las temperaturas alcancen su punto máximo en la tarde, con un pico de 31 grados a las 16:00 y 17:00. La temperatura comenzará a descender ligeramente hacia la tarde, con 30 grados a las 18:00 y 29 grados a las 19:00. La noche se presentará más fresca, con temperaturas que rondarán los 26 grados a las 23:00.
En cuanto al viento, se espera que sople del oeste con velocidades que oscilarán entre 14 y 24 km/h a lo largo del día. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en la tarde, con velocidades de hasta 43 km/h a las 15:00. Este viento puede proporcionar un alivio ante el calor, especialmente durante las horas más cálidas.
No se anticipan precipitaciones en el día de hoy, con un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Linares pueden disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se prevé un 30% de probabilidad de tormentas en la franja horaria de 08:00 a 14:00, aunque las condiciones actuales no sugieren que se materialicen.
En resumen, el tiempo en Linares para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado del oeste. Es un día propicio para disfrutar del aire libre, siempre teniendo en cuenta la hidratación y la protección solar ante el calor.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-24T21:00:15.
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