El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de junio

El día de hoy, 25 de junio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados , descendiendo gradualmente a medida que avanza el día. A las 01:00, la temperatura se situará en 27 grados, y a las 02:00, alcanzará los 26 grados. La tendencia continuará con temperaturas de 25 grados a las 03:00 y 23 grados a las 04:00, manteniendo un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa también mostrará un aumento a lo largo de la mañana, comenzando en un 33% a las 00:00 y alcanzando un 49% a la 01:00. Este incremento en la humedad se mantendrá, llegando a un 55% a las 02:00 y un 59% a las 03:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros.

A medida que el día avanza, se prevé que las temperaturas alcancen su punto máximo en la tarde, con un pico de 31 grados a las 16:00 y 17:00. La temperatura comenzará a descender ligeramente hacia la tarde, con 30 grados a las 18:00 y 29 grados a las 19:00. La noche se presentará más fresca, con temperaturas que rondarán los 26 grados a las 23:00.

En cuanto al viento, se espera que sople del oeste con velocidades que oscilarán entre 14 y 24 km/h a lo largo del día. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en la tarde, con velocidades de hasta 43 km/h a las 15:00. Este viento puede proporcionar un alivio ante el calor, especialmente durante las horas más cálidas.

No se anticipan precipitaciones en el día de hoy, con un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Linares pueden disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se prevé un 30% de probabilidad de tormentas en la franja horaria de 08:00 a 14:00, aunque las condiciones actuales no sugieren que se materialicen.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado del oeste. Es un día propicio para disfrutar del aire libre, siempre teniendo en cuenta la hidratación y la protección solar ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-24T21:00:15.