El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de junio

El día de hoy, 25 de junio de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lepe, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 20 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 25 grados entre las 3 y las 5 de la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 62% y el 89%, lo que podría generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, la brisa suave del sur-suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 21 km/h, proporcionará un alivio agradable.

A lo largo del día, la probabilidad de precipitación se mantiene muy baja, con un 5% de posibilidad de lluvia en las primeras horas y un 90% de probabilidad de que no se registre ninguna precipitación significativa durante la tarde. Esto significa que los habitantes de Lepe pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

En cuanto a la calidad del aire, se espera que se mantenga en niveles aceptables, lo que permitirá disfrutar de un día saludable para realizar actividades físicas o simplemente pasear por la localidad. La visibilidad será buena, lo que facilitará la realización de actividades al aire libre.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados hacia las 7 de la tarde y bajando a 21 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer que se espera para las 21:53.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea placentera. No se prevén lluvias, lo que permitirá a los leperos disfrutar de un día soleado y cálido.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-24T21:00:15.