El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de junio

El día de hoy, 25 de junio de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Lebrija, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Durante las primeras horas, el cielo estará cubierto, con una ligera mejora hacia la mañana, donde se prevé un estado poco nuboso. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará nuevamente, alcanzando momentos de cielo muy nuboso en la tarde.

Las temperaturas se mantendrán agradables, comenzando en torno a los 21 grados al amanecer y alcanzando un máximo de 28 grados en las horas más cálidas de la tarde. A medida que el sol se oculta, se espera que la temperatura descienda gradualmente, situándose en torno a los 22 grados hacia la noche. La humedad relativa será alta, oscilando entre el 48% y el 82% a lo largo del día, lo que puede generar una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 8 y 29 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. Es recomendable que los habitantes de Lebrija tomen precauciones si planean actividades al aire libre, especialmente en las horas de mayor viento.

No se anticipan precipitaciones significativas durante el día, con un 0% de probabilidad de lluvia en la mayoría de los periodos. Sin embargo, se debe tener en cuenta que existe una leve posibilidad de lluvia en la tarde, aunque las probabilidades son mínimas. La ausencia de tormentas también es un factor a destacar, lo que permitirá disfrutar de un día sin interrupciones climáticas.

Los amaneceres en Lebrija serán especialmente hermosos, con el sol saliendo a las 07:06 y un ocaso que se espera para las 21:47, brindando largas horas de luz diurna. Este clima, aunque nublado en su mayoría, ofrece una oportunidad perfecta para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se tomen en cuenta las condiciones del viento y la temperatura. En resumen, el día se presenta como una jornada cálida y mayormente nublada, ideal para disfrutar de la belleza de Lebrija en el inicio del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-24T21:00:15.