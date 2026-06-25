El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de junio

El día de hoy, 25 de junio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Jaén, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, pero a medida que avance la jornada, se prevé que el sol brille con fuerza, especialmente en las horas centrales. Durante la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados , descendiendo ligeramente a 27 grados en la primera hora del día.

A medida que el día progresa, se anticipa un descenso gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica puede ser más alta debido a la humedad relativa que se mantendrá en torno al 34% a 38% durante las horas más cálidas. La combinación de calor y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también se recomienda tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.

La probabilidad de precipitación es muy baja a lo largo del día, con un 10% de posibilidad en las primeras horas y un aumento al 35% entre las 8 y las 14 horas, aunque no se prevén lluvias significativas. La probabilidad de tormentas también se mantiene en niveles similares, lo que sugiere que el tiempo será mayormente estable.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 29 grados hacia las 18 horas y bajando a 26 grados al caer la noche. La humedad relativa aumentará ligeramente, alcanzando un 42% hacia el final del día, lo que podría hacer que las noches sean un poco más frescas y agradables.

En resumen, hoy en Jaén se disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado que ayudará a mitigar el calor. Se aconseja a los ciudadanos que se mantengan hidratados y que busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-24T21:00:15.