El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de junio

El día de hoy, 25 de junio de 2026, se presenta en Dos Hermanas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 29 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 76% por la mañana y descendiendo a un 43% en las horas más cálidas. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que contribuirá a un ambiente más confortable. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de radiación.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 11 y 28 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento también podría generar algunas rachas que, aunque no serán peligrosas, podrían ser notadas en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. Las probabilidades de lluvia son nulas, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando alrededor de 22 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:48. La combinación de un cielo claro y temperaturas agradables hará que la velada sea ideal para salir a cenar o disfrutar de un paseo nocturno.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar al máximo este día soleado, manteniendo siempre precauciones ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-24T21:00:15.