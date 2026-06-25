El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de junio

El día de hoy, 25 de junio de 2026, Écija se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance el día, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un máximo de 31 grados en las horas centrales, antes de volver a bajar hacia la tarde.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en las primeras horas, con un 90% de posibilidades de lluvia entre las 02:00 y las 08:00. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm. A partir de las 08:00, la probabilidad de lluvia disminuirá considerablemente, y se prevé que el cielo se mantenga mayormente nublado hasta el mediodía, cuando se espera un leve despeje.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 68% y alcanzando picos del 83% en las primeras horas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más cómodas por la tarde.

El viento soplará del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana y en la tarde, alcanzando hasta 40 km/h. Este viento puede contribuir a un ligero enfriamiento de la sensación térmica, especialmente en las horas más calurosas del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:45. Las temperaturas comenzarán a descender, y se espera que al final del día se sitúen alrededor de los 25 grados . La noche será tranquila, con cielos despejados y temperaturas agradables, ideales para actividades al aire libre.

En resumen, hoy en Écija se presentará un día con cielos cubiertos y posibilidad de lluvias escasas, temperaturas cálidas y un viento moderado que aportará algo de frescura. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para la lluvia en las primeras horas y disfrutar de la tarde y la noche despejadas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-24T21:00:15.