El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de junio

El día de hoy, 25 de junio de 2026, Coria del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que rondan los 21 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 14:00 horas, donde se prevé que llegue a los 28 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 79% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 66% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del sol sin incomodidades.

En cuanto al viento, se registrará una brisa suave proveniente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 23 km/h. Durante las horas más cálidas del día, se anticipa que el viento alcance su máxima velocidad, lo que ayudará a mitigar la sensación térmica y hará que el calor sea más llevadero. La racha máxima se prevé en torno a los 40 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría ser un alivio para quienes se encuentren al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es una excelente noticia para los eventos al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado durante todo el día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21 grados hacia las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 21:49. La noche se presentará tranquila, con temperaturas agradables que invitarán a salir y disfrutar de la velada.

En resumen, el tiempo en Coria del Río para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que el día sea aún más placentero.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-24T21:00:15.