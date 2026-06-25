El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de junio

El día de hoy, 25 de junio de 2026, Córdoba se prepara para experimentar un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 24 grados a la 1 de la tarde.

A partir de las 2 de la tarde, se anticipan intervalos nubosos que podrían traer consigo lluvia escasa. Este fenómeno se mantendrá hasta las 5 de la tarde, cuando el cielo se tornará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación del 95% en el periodo de 2 a 8 de la tarde. Las lluvias, aunque ligeras, podrían ser persistentes, acumulando hasta 0.1 mm en este lapso. La temperatura en este periodo oscilará entre los 21 y 19 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que alcanzarán los 25 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a medida que avanza la tarde. Sin embargo, se espera que la racha máxima de viento pueda llegar a los 43 km/h hacia las 7 de la tarde, lo que podría generar un ambiente algo ventoso y fresco.

La humedad relativa también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Comenzará en un 59% y aumentará a lo largo del día, alcanzando picos del 89% en las horas más frescas de la tarde. Esto podría hacer que la sensación de calor sea más intensa en las primeras horas, antes de que las nubes y la lluvia comiencen a influir en la temperatura.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo que las temperaturas desciendan a 30 grados hacia las 8 de la tarde y a 26 grados hacia las 10 de la noche. La probabilidad de tormentas es baja, con un 5% de posibilidad de que se produzcan en la tarde, lo que sugiere que, aunque la lluvia es probable, las tormentas eléctricas no serán un factor significativo.

En resumen, Córdoba vivirá un día con un inicio soleado, seguido de un periodo de nubosidad y lluvias ligeras, antes de regresar a un tiempo más despejado por la noche. Es recomendable que los cordobeses estén preparados para la posibilidad de lluvia en la tarde, pero también que aprovechen las horas de sol en la mañana.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-24T21:00:15.