El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de junio

El día de hoy, 25 de junio de 2026, Castilleja de la Cuesta se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 21 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 14:00 horas, alcanzando los 27 grados, lo que sugiere un día cálido y soleado.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 74% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 51% en las horas centrales. Esto indica que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que las actividades al aire libre sean más placenteras.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 16 y 29 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación refrescante en medio del calor. Este viento también podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas donde las ráfagas puedan ser más notorias.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes deseen disfrutar de un día en el parque, realizar deportes al aire libre o simplemente pasear por la localidad.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los habitantes de Castilleja de la Cuesta disfruten de un hermoso atardecer, que se prevé para las 21:49 horas. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 22 grados hacia el final de la jornada, lo que hará que la noche sea cálida y agradable.

En resumen, el tiempo de hoy en Castilleja de la Cuesta se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente soleado, temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-24T21:00:15.