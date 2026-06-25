El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de junio

El día de hoy, 25 de junio de 2026, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán limpios, permitiendo que el sol brille intensamente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00 y 19 grados en las horas más tempranas del día. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 25 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, comenzando en un 72% y alcanzando un pico del 91% a las 06:00. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 64% por la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 21 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a medida que el día avanza. La racha máxima de viento podría alcanzar hasta 38 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor.

La probabilidad de precipitación es muy baja, con un 5% de posibilidad entre las 02:00 y las 08:00, y un 90% entre las 08:00 y las 14:00, aunque no se esperan lluvias significativas. A partir de las 14:00, la probabilidad de lluvia se reduce drásticamente, lo que sugiere que el tiempo se mantendrá seco y soleado durante la mayor parte del día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados a las 22:00 y cerrando el día en torno a los 21 grados a las 23:00. La visibilidad será buena a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:53.

En resumen, hoy será un día ideal para actividades al aire libre en Cartaya, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento moderado que proporcionará un alivio del calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-24T21:00:15.