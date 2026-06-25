El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de junio

El día de hoy, 25 de junio de 2026, Carmona se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, pero a medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 22°C al inicio del día y alcanzarán un máximo de 29°C en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 67% a la medianoche y subiendo hasta un 88% a las 7 de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a descender, estabilizándose en torno al 54% hacia el final de la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa durante las horas pico, especialmente con temperaturas que alcanzarán su punto máximo entre las 15:00 y las 17:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la madrugada, se registrarán ráfagas de hasta 23 km/h, aumentando a 35 km/h en las primeras horas del día. A medida que el día avanza, la velocidad del viento se mantendrá entre 30 y 44 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. Las ráfagas más intensas se esperan entre las 14:00 y las 16:00 horas, alcanzando hasta 43 km/h.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para actividades al aire libre. Los residentes de Carmona pueden aprovechar el buen tiempo para realizar paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará completamente, con temperaturas que descenderán a 22°C hacia las 23:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 21:47, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de verano perfecto en Carmona. En resumen, el tiempo de hoy promete ser cálido, seco y mayormente soleado, ideal para disfrutar de las actividades veraniegas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-24T21:00:15.