El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de junio

El día de hoy, 25 de junio de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Camas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 28 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 74% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 60% en las horas de la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque el día será mayormente soleado, se prevén algunas nubes altas en la tarde, pero sin que esto afecte significativamente la luminosidad del día.

En cuanto al viento, se registrará una brisa suave proveniente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 22 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 41 km/h en momentos puntuales, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. Esta combinación de viento y temperaturas cálidas hará que el tiempo sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar del sol y el aire libre. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados hacia el final de la jornada, y se espera que el cielo continúe despejado hasta el ocaso, que ocurrirá a las 21:49.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, un cielo mayormente despejado y una brisa suave que hará que la experiencia sea aún más placentera. No olvides protegerte del sol y mantenerte hidratado mientras disfrutas de este hermoso día de verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-24T21:00:15.