El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de junio

Hoy, 25 de junio de 2026, Cabra se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas variadas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Sin embargo, a medida que avance el día, la nubosidad irá aumentando, especialmente en las horas de la tarde, donde se espera un cielo muy nuboso con posibilidad de lluvias escasas.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 27 grados . La mañana comenzará con un ambiente cálido, alcanzando los 23 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00. A medida que el día progrese, las temperaturas irán en aumento, alcanzando su punto máximo de 27 grados entre las 17:00 y 18:00 horas. Sin embargo, hacia la tarde, se prevé un ligero descenso, situándose en torno a los 26 grados a las 19:00.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 65% por la mañana y aumentando hasta un 93% en las horas más cálidas del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales de la tarde. La combinación de calor y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más elevada de lo que marcan los termómetros.

En cuanto al viento, se espera que sople del oeste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 18 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco en momentos puntuales, especialmente al atardecer.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 95% entre las 02:00 y 08:00 horas, y un 100% entre las 08:00 y 14:00 horas. Sin embargo, las lluvias previstas son escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm. A partir de las 14:00 horas, la probabilidad de lluvia disminuirá drásticamente, y se espera que el cielo se despeje, permitiendo que el sol vuelva a brillar en la tarde.

Los amantes de las actividades al aire libre deben estar preparados para un día cambiante, con la posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas y un ambiente más despejado hacia la tarde. Es recomendable llevar un paraguas o chubasquero si se planea salir temprano, pero también disfrutar del sol que se espera en las horas posteriores.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-24T21:00:15.