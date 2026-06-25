El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de junio

Hoy, 25 de junio de 2026, Las Cabezas de San Juan experimentará un día mayormente cubierto, con un cielo que alternará entre condiciones muy nubosas y poco nubosas a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una ligera mejora hacia la tarde, donde se espera que la nubosidad disminuya, permitiendo que el sol asome en algunos momentos.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 28 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán 21 grados, descendiendo ligeramente a 19 grados en la tarde, antes de volver a subir a 28 grados hacia el final de la jornada. Esta variación en la temperatura sugiere un ambiente cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda precaución ante la posible sensación de calor en las horas más cálidas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 82% por la mañana y descendiendo a un 46% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas pico de temperatura. La combinación de calor y humedad puede hacer que algunas personas se sientan incómodas, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más intensas del sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre 7 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, pero también podría generar condiciones de inestabilidad en áreas abiertas. Es recomendable tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las actividades al aire libre no se verán interrumpidas por la lluvia. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de un día soleado, aunque con la presencia de nubes.

En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan para hoy será cálido y mayormente nublado, con un viento moderado que puede ofrecer algo de frescura. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la hidratación y la protección solar.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-24T21:00:15.