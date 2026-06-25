El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de junio

El día de hoy, 25 de junio de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 21 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido pero soportable.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se mantenga en torno al 73% en la mañana, aumentando ligeramente a medida que el día avanza, alcanzando un 86% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico. Sin embargo, la brisa suave proveniente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 29 km/h, ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio refrescante.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Este clima seco y soleado es ideal para disfrutar de actividades recreativas, paseos por el parque o reuniones familiares en el exterior.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 26 grados hacia el final de la jornada. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que rondarán los 21 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable bajo las estrellas.

Es importante recordar que, aunque el tiempo será mayormente favorable, se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día. La combinación de temperaturas cálidas y una humedad moderada puede hacer que la sensación térmica sea más alta, por lo que es aconsejable usar ropa ligera y cómoda.

En resumen, Bormujos disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un tiempo que favorecerá el disfrute de la naturaleza y la convivencia social.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-24T21:00:15.