El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de junio

El día de hoy, 25 de junio de 2026, Bailén se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que los intervalos nubosos sean la tónica predominante, especialmente entre las 2:00 y las 13:00 horas, cuando la probabilidad de lluvia escasa aumentará. En este periodo, se prevé una precipitación ligera de aproximadamente 0.1 mm, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo.

Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 28 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con un ambiente cálido, alcanzando los 28 grados a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente hasta los 20 grados hacia el final de la mañana. A medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un pico de 32 grados en la tarde, alrededor de las 17:00 horas. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se espera un descenso gradual, con temperaturas que rondarán los 25 grados hacia las 23:00 horas.

La humedad relativa será un factor importante a lo largo del día, comenzando en un 46% y aumentando hasta un 74% en las horas más frescas de la mañana. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas de la tarde. La combinación de temperaturas elevadas y alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Bailén que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople del oeste a una velocidad moderada, alcanzando ráfagas de hasta 44 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar un alivio temporal del calor, pero también es importante tener precaución, ya que las ráfagas podrían ser más intensas en áreas abiertas.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 10% de posibilidad en las primeras horas del día y un aumento al 25% entre las 8:00 y las 14:00 horas. Sin embargo, no se anticipan eventos severos, lo que sugiere que la jornada transcurrirá sin mayores contratiempos meteorológicos. En resumen, los habitantes de Bailén deben prepararse para un día cálido y nublado, con la posibilidad de algunas lluvias ligeras y un viento moderado que podría ofrecer algo de alivio del calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-24T21:00:15.