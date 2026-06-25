El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de junio

El día de hoy, 25 de junio de 2026, Baeza se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se presentarán poco nubosos, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la ciudad. A medida que avance la jornada, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 29 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa comenzará en un 30% por la mañana, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 42% por la tarde. Esta variación en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas más calurosas. Sin embargo, la brisa suave del viento, que soplará desde el oeste a velocidades que oscilarán entre 15 y 30 km/h, proporcionará un alivio agradable, especialmente en las horas de mayor calor.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día. Los pronósticos indican una probabilidad de precipitación del 0% en todos los periodos, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día seco y soleado. Las condiciones climáticas son ideales para paseos por el casco histórico de Baeza, donde se pueden apreciar sus monumentos y plazas sin la preocupación de un chaparrón inesperado.

La probabilidad de tormentas también es nula, lo que refuerza la idea de que será un día tranquilo en términos meteorológicos. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la tarde, con mínimas que rondarán los 24 grados al caer la noche. Esto permitirá que las actividades nocturnas se desarrollen en un ambiente agradable, ideal para disfrutar de la gastronomía local en las terrazas de los restaurantes.

Los periodos de mayor calor se concentrarán entre las 14:00 y las 18:00 horas, cuando se alcanzarán las temperaturas más altas. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas pico de sol. A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, ofreciendo una hermosa vista del atardecer, que se espera que ocurra alrededor de las 21:40 horas.

En resumen, Baeza disfrutará de un día espléndido, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa refrescante, lo que lo convierte en un día perfecto para explorar y disfrutar de la belleza de esta histórica ciudad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-24T21:00:15.