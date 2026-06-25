El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de junio

El día de hoy, 25 de junio de 2026, se prevé un tiempo mayormente variable en Baena. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 24 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 21 grados a media mañana y estabilizándose en torno a los 20 grados durante la tarde.

A partir del mediodía, el cielo comenzará a mostrar intervalos nubosos, con la posibilidad de lluvias escasas. La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se estima un 100% de probabilidad de lluvia, aunque la cantidad esperada es mínima, con apenas 0.1 mm. Por la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá considerablemente, y se espera que el cielo se mantenga parcialmente nublado hasta el ocaso.

La humedad relativa será un factor notable a lo largo del día, comenzando en un 57% por la mañana y aumentando hasta un 92% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas centrales del día. A medida que la tarde avance, la humedad comenzará a descender, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más agradables.

El viento soplará del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 21 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad. La dirección del viento también contribuirá a la dispersión de las nubes, lo que permitirá que en algunos momentos el sol brille intensamente.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja durante todo el día, con un 10% de probabilidad en las primeras horas. Sin embargo, la combinación de la humedad y las temperaturas podría generar algunas nubes de desarrollo vertical, aunque sin un riesgo significativo de tormentas eléctricas.

En resumen, Baena experimentará un día con temperaturas agradables, cielos parcialmente nublados y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en las horas de la mañana. Los habitantes deben estar preparados para un tiempo cambiante, pero en general, se espera que el día transcurra sin mayores inconvenientes.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-24T21:00:15.