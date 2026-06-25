El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de junio

El día de hoy, 25 de junio de 2026, Andújar se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente la atmósfera. La temperatura inicial será de 27 grados , y se espera que alcance un máximo de 33 grados hacia la tarde, lo que sugiere un día cálido y soleado.

A medida que avance la jornada, la temperatura irá descendiendo gradualmente, alcanzando los 30 grados a media tarde y bajando a 24 grados en las horas de la noche. La humedad relativa comenzará en un 52% y aumentará ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 83% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople del oeste con una velocidad que oscilará entre los 22 y 36 km/h, lo que podría proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas. Sin embargo, se espera que las rachas de viento sean más intensas en las primeras horas de la mañana y disminuyan gradualmente a medida que avance el día. A lo largo de la tarde, el viento podría llegar a ser de hasta 41 km/h, lo que podría generar un ambiente algo más fresco.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 30% de posibilidad de lluvia ligera en las primeras horas de la mañana, aunque no se anticipa que esto afecte significativamente el tiempo. Las condiciones de nubosidad también serán variables, con intervalos de nubes altas y algunas nubes bajas, pero en general, el cielo se mantendrá mayormente despejado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, y se espera que el cielo continúe despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol a las 21:43. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 24 grados, lo que hará que sea un momento agradable para actividades al aire libre.

En resumen, Andújar disfrutará de un día cálido y mayormente soleado, con algunas nubes dispersas y un viento moderado que ayudará a mitigar el calor. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, pero se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-24T21:00:15.