El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de junio

El día de hoy, 25 de junio de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 25 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 74% al amanecer, pero disminuirá gradualmente a medida que el sol se eleve en el cielo, estabilizándose en torno al 67% durante la tarde. Esto contribuirá a una sensación de calor moderada, aunque el ambiente se mantendrá cómodo gracias a la brisa suave que se prevé.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 18 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h en momentos puntuales. Esta brisa ayudará a mitigar la sensación térmica, haciendo que el calor sea más llevadero durante las horas más cálidas del día.

A lo largo de la jornada, la probabilidad de precipitación es prácticamente nula, con un 0% de posibilidades de lluvia. Sin embargo, se prevé un ligero aumento en la nubosidad hacia la tarde, aunque no se anticipan lluvias significativas. La probabilidad de tormentas también se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y soleado.

En resumen, Aljaraque disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y una brisa suave que hará que la jornada sea ideal para actividades al aire libre. Se recomienda a los habitantes y visitantes aprovechar el buen tiempo, ya que las condiciones climáticas son favorables para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse al aire libre. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia la medianoche, lo que permitirá disfrutar de una velada fresca y agradable.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-24T21:00:15.