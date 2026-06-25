El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de junio

El día de hoy, 25 de junio de 2026, Alcalá la Real se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido pero no excesivamente caluroso.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 34% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 49% en la tarde. Este aumento en la humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, la brisa que se espera, con vientos del oeste y noroeste, ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio refrescante.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Sin embargo, se prevén intervalos nubosos en las horas de la tarde, aunque no se espera que esto afecte significativamente la luminosidad del día.

Los vientos serán moderados, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 16 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esta brisa, proveniente principalmente del oeste, será más notable en las zonas abiertas y contribuirá a una sensación de frescura, especialmente al atardecer.

La salida del sol está programada para las 06:55 y el ocaso será a las 21:40, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de las horas de luz. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia el final del día, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable.

En resumen, el tiempo en Alcalá la Real para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa refrescante que hará que la jornada sea placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-24T21:00:15.