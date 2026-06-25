El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de junio

El día de hoy, 25 de junio de 2026, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% y descendiendo gradualmente hasta un 41% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que contribuirá a un día más cómodo para los habitantes y visitantes de la localidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 19 y 29 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 43 km/h en las horas más activas del día. Este viento proporcionará un alivio adicional ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas de mayor calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de paseos por el parque, actividades deportivas o simplemente relajarse en una terraza.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero sin afectar la claridad del día. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, alcanzando alrededor de 23 grados a la hora del ocaso, que se producirá a las 21:48. La noche se presentará fresca y despejada, perfecta para disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que aportará frescura. Es un día ideal para aprovechar el verano y disfrutar de la belleza de la localidad.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-24T21:00:15.