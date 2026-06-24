El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de junio

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 24 de junio de 2026, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 35 grados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, permitiendo que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 35 grados.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 62% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 32% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno podría ser moderada, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre con un poco más de comodidad.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 19 km/h, aumentando a medida que se acerque la tarde, alcanzando picos de hasta 47 km/h en las horas centrales del día. Este viento, aunque fresco, podría generar una sensación de mayor frescura en comparación con la temperatura real, especialmente durante las horas más calurosas.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de El Viso del Alcor podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. Sin embargo, se recomienda tomar precauciones ante el calor, como mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría presentar algunas nubes altas, pero no se anticipa que afecten la claridad del día. La puesta de sol se producirá a las 21:47, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de verano perfecto.

En resumen, este 24 de junio será un día ideal para disfrutar del aire libre en El Viso del Alcor, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que, aunque fuerte, aportará un alivio ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-23T20:47:11.