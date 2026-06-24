El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de junio

El día de hoy, 24 de junio de 2026, Utrera se prepara para un tiempo mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, se espera que las nubes cubran el cielo, lo que podría dar lugar a un ambiente más gris y menos soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 36 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 36 grados a las 16:00 horas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 72% a primera hora y descendiendo gradualmente a un 34% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas del día. La combinación de altas temperaturas y humedad puede hacer que el tiempo se sienta más caluroso de lo que realmente es, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol en las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, el viento será ligero, alcanzando velocidades de hasta 11 km/h, pero se intensificará por la tarde, llegando a ráfagas de hasta 61 km/h. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas, lo que podría ser un alivio temporal ante el calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes de Utrera podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones del viento, ya que las ráfagas fuertes podrían afectar a estructuras ligeras y árboles.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, permitiendo que las temperaturas desciendan a niveles más agradables. La noche se presentará con un cielo poco nuboso, ideal para disfrutar de actividades al aire libre bajo las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 21:47, marcando el final de un día caluroso y ventoso en Utrera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-23T20:47:11.