El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de junio

El día de hoy, 24 de junio de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Úbeda, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 29 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando hasta los 38 grados en las horas centrales del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 26% y aumentando ligeramente a lo largo del día, pero sin llegar a niveles que puedan resultar incómodos. Esto, combinado con la ausencia de precipitaciones, sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre. No se prevén lluvias, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 24 km/h. En las primeras horas, se registrará una brisa suave, pero a medida que avance la tarde, el viento se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 51 km/h. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día.

A lo largo de la tarde, el cielo seguirá despejado, aunque se espera que algunas nubes altas aparezcan en el horizonte, especialmente hacia el final de la jornada. Sin embargo, estas no afectarán la claridad del cielo ni la luminosidad del sol. La puesta de sol está programada para las 21:40, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

Para aquellos que planean salir, es recomendable llevar protección solar, ya que la radiación UV será alta debido a la escasez de nubes. Además, se sugiere mantenerse hidratado, especialmente durante las horas de mayor calor, para evitar cualquier tipo de golpe de calor.

En resumen, hoy en Úbeda se disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, con un viento que, aunque fuerte en algunos momentos, ayudará a mitigar la sensación térmica.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-23T20:47:11.