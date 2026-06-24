El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de junio

El día de hoy, 24 de junio de 2026, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 33 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día caluroso.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 65% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 38% en las horas de mayor calor. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más soportable a medida que la humedad disminuye, aunque se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 24 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más cálidas del día. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en la tarde, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría ser un factor refrescante para quienes se encuentren al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y del entorno natural de Tomares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia la tarde-noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:48. La noche se presentará tranquila y fresca, ideal para disfrutar de actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que aportará un toque de frescura. Se recomienda aprovechar al máximo este día soleado, manteniendo siempre precauciones ante el calor.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-23T20:47:11.