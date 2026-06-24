El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de junio

El día de hoy, 24 de junio de 2026, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 22 y 34 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 34 grados.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas del día, alcanzando un 90% a las 6:00 AM, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 35% por la tarde, lo que hará que el calor sea más llevadero.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste con velocidades que variarán entre 3 y 24 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de San Juan de Aznalfarache podrán disfrutar de un día sin interrupciones por lluvias, ideal para paseos y actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría presentar algunas nubes altas, pero estas no afectarán la claridad del día. La puesta de sol se anticipa a las 21:48, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de calor y cielos despejados.

Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y utilicen protección solar, especialmente durante las horas más calurosas del día. La combinación de altas temperaturas y humedad puede resultar en un aumento de la sensación térmica, por lo que es importante tomar precauciones para evitar golpes de calor. En resumen, el tiempo de hoy en San Juan de Aznalfarache será mayormente favorable, permitiendo disfrutar de un día pleno de actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-23T20:47:11.