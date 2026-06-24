El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de junio

El día de hoy, 24 de junio de 2026, Puente Genil se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día soleado y agradable. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un máximo de 38 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 33% por la mañana y aumentando a medida que el día avanza, alcanzando picos de hasta el 90% en las primeras horas de la mañana. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas centrales del día. Sin embargo, la combinación de temperaturas altas y una humedad moderada permitirá que la sensación térmica se mantenga en niveles tolerables para la mayoría de los habitantes.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur a una velocidad de entre 19 y 30 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 49 km/h en las horas de mayor intensidad. Este viento, aunque cálido, ayudará a mitigar un poco la sensación de calor, especialmente en las horas de la tarde. Las direcciones del viento variarán, predominando del sur y suroeste, lo que podría traer consigo un ligero aumento en la sensación de frescura en las zonas más abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Puente Genil podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores más agradables que oscilarán entre los 20 y 27 grados . El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:44. En resumen, el tiempo de hoy en Puente Genil será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido y soleado, acompañado de un viento moderado que aportará algo de frescura.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-23T20:47:11.