El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de junio

El día de hoy, 24 de junio de 2026, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 30% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 87% en las primeras horas de la tarde. Sin embargo, a pesar de esta variación, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día. Esto significa que los habitantes y visitantes de Priego de Córdoba podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el sur, alcanzando rachas de hasta 20 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede proporcionar un alivio momentáneo del calor intenso, especialmente durante las horas pico de temperatura.

A lo largo de la tarde, se espera que la temperatura se mantenga alta, alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando el termómetro podría marcar hasta 37 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, llegando a los 25 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:41.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy es ideal para actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y sin posibilidad de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-23T20:47:11.