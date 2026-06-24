El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de junio

El día de hoy, 24 de junio de 2026, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 37% y aumentando gradualmente hasta un 45% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de calor más intensa durante las horas pico, por lo que se recomienda a los habitantes de Pozoblanco tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas de mayor exposición solar.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 27 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 46 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, aunque también podría generar algunas molestias en actividades al aire libre.

No se anticipan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 26 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera para las 21:47. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar el paisaje nocturno sin obstáculos.

En resumen, Pozoblanco disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y un viento moderado que ofrecerá algo de frescura. Es un día propicio para disfrutar del aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones de hidratación y protección solar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-23T20:47:11.