El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de junio

El día de hoy, 24 de junio de 2026, Palma del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 26 grados a la 01:00 y 25 grados a las 02:00. A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas continúen su descenso, alcanzando los 24 grados a las 03:00 y 23 grados a las 04:00.

Durante la mañana, el cielo permanecerá poco nuboso, lo que permitirá que el sol brille con fuerza. Las temperaturas irán bajando hasta llegar a los 22 grados a las 05:00 y 21 grados a las 06:00. La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 85% a las 06:00, lo que podría generar una sensación de calor más intensa. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, lo que hará que las temperaturas se sientan más agradables.

A partir de las 08:00, se prevé que el termómetro marque 21 grados, y el cielo seguirá despejado. La temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando los 24 grados a las 09:00 y 26 grados a las 10:00. En la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con un máximo de 37 grados a las 16:00, lo que podría hacer que se sienta un calor intenso. Es recomendable que los residentes y visitantes tomen precauciones, especialmente durante las horas más calurosas del día.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 28 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 48 km/h a las 18:00, lo que podría proporcionar algo de alivio ante el calor. No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado.

En resumen, Palma del Río disfrutará de un día caluroso y mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 37 grados . Se recomienda a la población mantenerse hidratada y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-23T20:47:11.