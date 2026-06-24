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El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de junio

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Los Palacios y Villafranca según los datos de la AEMET

El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de junio

El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de junio / Diario Córdoba

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Diario Córdoba

Hoy, 24 de junio de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo poco nuboso a las 00:00 horas, pero a medida que avance la mañana, la cobertura de nubes aumentará, alcanzando un estado completamente cubierto entre la 1:00 y las 6:00 horas. A partir de las 7:00 horas, el cielo se mantendrá nuboso, con nubes altas predominando en la mañana y la tarde.

En cuanto a las temperaturas, se espera un inicio cálido con 25 grados a la medianoche, descendiendo gradualmente a 24 grados a la 1:00 y 23 grados a las 2:00. A medida que el día avanza, las temperaturas continuarán bajando, alcanzando un mínimo de 20 grados entre las 6:00 y las 7:00 horas. Sin embargo, a partir de las 8:00 horas, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 21 grados a las 8:00 y subiendo hasta 32 grados a las 14:00 horas, lo que sugiere un pico de calor en la tarde. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en 29 grados a las 19:00 y 24 grados a las 22:00.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 72% a la medianoche y alcanzando un 94% a las 7:00 horas. A medida que las temperaturas aumenten, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 55% a las 12:00 y estabilizándose en torno al 60% por la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 28 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 52 km/h a las 15:00 horas. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante las horas de mayor viento.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La salida del sol será a las 07:04 y se pondrá a las 21:47, brindando una larga jornada de luz. En resumen, Los Palacios y Villafranca experimentarán un día cálido y mayormente nublado, ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades veraniegas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-23T20:47:11.

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