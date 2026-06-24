El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de junio

El día de hoy, 24 de junio de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Osuna, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 63% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 19% en la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno podría ser moderada, lo que hará que la jornada sea más llevadera para quienes se encuentren al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 32 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 51 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Es recomendable que quienes realicen actividades al aire libre tomen precauciones ante la posibilidad de ráfagas de viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:44. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 25 grados hacia la noche, lo que hará que las condiciones sean agradables para salir a cenar o disfrutar de un paseo nocturno.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento que, aunque fuerte en algunos momentos, ofrecerá un alivio del calor. Es un día ideal para aprovechar el sol y disfrutar de la belleza del entorno.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-23T20:47:11.