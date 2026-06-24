El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de junio

El día de hoy, 24 de junio de 2026, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 36 grados a lo largo del día. La jornada comenzará con un ambiente cálido, alcanzando los 25 grados a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente a 22 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento significativo en la temperatura, alcanzando su punto máximo de 36 grados a las 18:00 horas.

El estado del cielo será predominantemente poco nuboso durante la mayor parte del día, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo de las 24 horas. Esto sugiere que los residentes pueden disfrutar de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, comenzando en un 72% y disminuyendo gradualmente a un 28% hacia la tarde. Esta variación en la humedad puede hacer que el calor se sienta más intenso durante las horas centrales del día, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que planean estar expuestos al sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 4 y 31 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 57 km/h a las 18:00 horas. Esto podría generar una sensación de frescura momentánea, aunque el calor seguirá predominando. Es aconsejable tener cuidado con objetos sueltos en exteriores debido a estas ráfagas de viento.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados a las 23:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:45 horas. En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-23T20:47:11.