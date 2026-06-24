El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de junio

El día de hoy, 24 de junio de 2026, Montilla se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, donde se prevé un calor intenso de hasta 37 grados.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 33% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 56% por la noche. Este incremento en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas más calurosas. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un 0% de probabilidad de lluvia, asegura que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre.

El viento soplará predominantemente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 51 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Es recomendable que los residentes tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que realicen actividades físicas al aire libre, y que se mantengan hidratados.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la claridad del cielo. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y luminoso. La puesta de sol se producirá a las 21:43, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, Montilla vivirá un día de verano típico, con temperaturas elevadas y un cielo despejado. Es un momento ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en familia o con amigos, siempre teniendo en cuenta la importancia de protegerse del sol y mantenerse hidratados.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-23T20:47:11.