El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de junio

El día de hoy, 24 de junio de 2026, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 24 grados a las 04:00 horas. A medida que avance el día, se espera un aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 24% a la medianoche y aumentando hasta un 79% a las 07:00 horas, lo que puede generar una sensación de calor moderada en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 22% durante la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más seco y caluroso.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 3 y 18 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas.

No se anticipan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre y eventos sociales. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de Martos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 28 grados a las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:41 horas.

En resumen, el tiempo en Martos para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se mantengan hidratados y tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico de temperatura.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-23T20:47:11.