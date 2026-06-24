El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de junio

El día de hoy, 24 de junio de 2026, Marchena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 25 grados a la 1 de la madrugada y bajando gradualmente hasta los 23 grados a las 3 de la mañana.

Durante la mañana, la temperatura seguirá cayendo hasta llegar a los 22 grados a las 4 de la madrugada, y se mantendrá en torno a los 21 grados entre las 5 y las 7 de la mañana. A partir de las 8 de la mañana, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 21 grados nuevamente. A medida que el sol se eleva en el cielo, se prevé que la temperatura suba rápidamente, alcanzando los 28 grados a las 11 de la mañana y llegando a un máximo de 37 grados a las 6 de la tarde.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 66% y alcanzando un 96% a las 7 de la mañana. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 79% a las 9 de la mañana y bajando a un 67% a las 10 de la mañana. Por la tarde, la humedad se mantendrá en niveles más cómodos, oscilando entre el 39% y el 48%.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre los 2 y los 13 km/h en las primeras horas. A medida que el día avanza, el viento se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 58 km/h a las 5 de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca en comparación con la temperatura real.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Marchena podrán disfrutar de un día soleado sin preocupaciones por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

En resumen, el tiempo en Marchena para hoy será mayormente despejado, con temperaturas cálidas y un viento moderado que proporcionará un alivio agradable durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-23T20:47:11.