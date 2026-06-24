El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de junio

El día de hoy, 24 de junio de 2026, Mairena del Aljarafe disfrutará de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, alcanzando los 22 grados a las 03:00 y 04:00, antes de estabilizarse en torno a los 21 grados entre las 05:00 y las 07:00.

A partir de las 08:00, la temperatura comenzará a ascender nuevamente, alcanzando los 21 grados y subiendo progresivamente hasta llegar a los 32 grados a las 15:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará en un 65% a las 00:00, irá disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 38% a las 15:00, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 24 km/h. Durante las primeras horas, el viento será suave, pero a medida que avance la tarde, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 42 km/h entre las 16:00 y las 18:00. Esto podría generar una sensación de frescor en medio del calor, especialmente en las horas más calurosas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La combinación de un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento moderado hace de este un día ideal para disfrutar de actividades al exterior, ya sea en parques, terrazas o paseos por la localidad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 29 grados a las 21:00 y cerrando el día con un cielo despejado. La puesta de sol se producirá a las 21:49, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día perfecto para disfrutar de la primavera en Mairena del Aljarafe.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-23T20:47:11.