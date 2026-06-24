El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de junio

El día de hoy, 24 de junio de 2026, Mairena del Alcor se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se presentarán poco nubosos, permitiendo que el sol brille con fuerza. A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en torno a las 17:00 horas, cuando el termómetro podría marcar hasta 35 grados . Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 32% y el 89%, lo que podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas centrales del día.

El viento, que soplará predominantemente del suroeste, alcanzará velocidades de hasta 26 km/h en su racha máxima, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas de la tarde. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, ya que la combinación de altas temperaturas y viento puede aumentar la deshidratación y el riesgo de insolaciones.

A lo largo del día, la probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que significa que no se esperan lluvias ni tormentas que interrumpan las actividades al aire libre. Esto es ideal para aquellos que planean disfrutar de actividades recreativas, como paseos por el parque o reuniones familiares en jardines. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y claro.

En cuanto a la temperatura, se prevé un descenso gradual hacia la noche, con valores que rondarán los 23 grados al caer el sol. El ocaso está programado para las 21:47, momento en el que la temperatura comenzará a descender, ofreciendo un alivio tras un día caluroso. La noche se presentará con cielos poco nubosos, lo que permitirá observar las estrellas y disfrutar de un ambiente agradable.

Es importante que los habitantes de Mairena del Alcor se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día. Con un tiempo tan favorable, es una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, siempre con las debidas precauciones ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-23T20:47:11.