El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de junio

El día de hoy, 24 de junio de 2026, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance la mañana, se espera que estas den paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 22 grados a las 04:00 horas. A partir de las 06:00, el termómetro comenzará a ascender nuevamente, alcanzando los 36 grados en las horas pico de la tarde.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 36% en la madrugada y aumentando a lo largo del día, alcanzando un 90% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, estabilizándose en torno al 30% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será caluroso, la sensación de bochorno podría ser moderada debido a la disminución de la humedad en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 5 y 27 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 51 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. Este viento, que será predominantemente del suroeste, podría ayudar a mitigar un poco el calor intenso que se experimentará durante el día.

No se esperan precipitaciones en Lucena, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los lucentinos podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 25 grados hacia las 23:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:42. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar del aire libre en Lucena, con un tiempo cálido y soleado, perfecto para actividades veraniegas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-23T20:47:11.